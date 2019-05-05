Нальчик, 5 мая, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Украинский альпинист скончался во время восхождения на Эльбрус. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Николай Ярошенко. Шат-гора (Эльбрус). 1884

Сообщается, что трагическое происшествие случилось на высоте 3500 метров на горе Эльбрус. Информация об инциденте была получена в региональном отделении ГУ МЧС в 11:28 мск.

По предварительной информации, альпинист с Украины, мужчина 1985 года рождения, неожиданно потерял сознание и скончался. Предполагается, что у погибшего произошла остановка сердца.

Для эвакуации тела спортсмена с Эльбруса были задействованы 14 человек спасателей и две единицы техники. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России отметили, что тело погибшего альпиниста уже спущено в село Терскол у юго-восточного подножия горы Эльбрус.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тел троих альпинистов в горах Канады. Они были найдены через четыре дня после исчезновения. Причиной гибели спортсменов стал сход лавины.