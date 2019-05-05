Санкт-Петербург, 5 мая, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила и идентифицировала у о. Большой Тютерс в Финском заливе советскую подводную лодку Щ-302 «Окунь» (видео об этом). Лодка погибла 11 октября 1942 года при выходе на боевое задание. Как показало первое погружение, лодка погибла в результате подрыва на противолодочной мине в районе 3 отсека с правого борта. Предположительно, двигаясь в подводном положении, лодка после подрыва мины получила резкий дифферент на нос и, потеряв плавучесть, вошла в грунт под углом около 20 градусов. Сегодня носовая часть почти по палубу зарыта в ил, а корма висит в 4−5 метрах над грунтом. Глубина в месте гибели лодки составляет 67 метров.

Константин Богданов Щ-302

Лодка идентифицирована по характерной для «Щук» 3 серии форме рубки и одному орудию 45 мм, расположенному перед рубкой на характерном постаменте. Кроме этого, взрывом повреждены находившиеся в булях топливные цистерны, что подтверждает версию историка Мирослава Морозова о том, что 14 октября финский самолёт «SB-10» находясь к северу от острова Большой Тютерс обнаружил и атаковал глубинными бомбами большое масляное пятно именно от подрыва «Окуня». Вместе с лодкой пропал весь экипаж: 37 человек. Интересно, что Щ-302 лежит на расстоянии мили от подлодки Щ-320, которая погибла в том же 1942 году неделей ранее и была обнаружена участниками экспедиции в 2017 году.

«Окунь стала восьмой подлодкой, которую экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила в российских территориальных водах. Как отметил руководитель экспедиции Константин Богданов, «оказалось, что лодка была обнаружена в ходе гидролокации в предыдущие поисковые выходы. Она видна на сонограммах района минного заграждения «Зееигель» 2014 и 2017 года. Однако мы проходили мимо неё под не очень удачным углом, изображение было не столь чётким и внимание обратили на него только сейчас. Таким образом, по нашим данным, в российских территориальных водах осталось обнаружить только п/л М-96 и можно считать, что в этой акватории подводная война закончится».

Константин Богданов также отметил, что, учитывая приближающееся 75-летие Победы, экспедиция, которая проходит при поддержке Русского географического общества, компании «Транснефть» и Фонда президентских грантов, поставила себе задачу максимально сократить список лодок финского залива, считающихся до сих пор пропавшими без вести. Участники проекта ведут поисковые и исследовательские работы как на территории Российской Федерации, так и, совместно с финской командой SubZone, в территориальных водах Эстонии и Финляндии, где могут быть обнаружены лодки Щ-301, М-98 и Калев.