Шэньчжэнь, Китай, 5 мая, 2019, 13:01 — ИА Регнум. До конца года в китайском городе Шэньчжэнь будет развёрнуто 7 тысяч базовых станций сети мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на администрацию города.

(сс) xiquinhosilva Шэньчжэнь

Замглавы управления по делам промышленности и информационных технологий Шэньчжэня Сюй Чжибинь рассказал, что запуск коммерческого использования 5G в городе планируется осуществить к 2020 году. Он добавил, что Шэньчжэнь является не только китайским, но и мировым лидером в сфере технологий 5G.

Отметим, первой страной, запустившей сеть 5G в национальном масштабе, стала Южная Корея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к маю в Южной Корее количество абонентов, постоянно использующих сеть 5G, достигло 260 тысяч.