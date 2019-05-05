Киев, 5 мая, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва, прогремевшего в Киевской области на Украине. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации.

(сс) MichaelGaida После взрыва

Сообщается, что взрыв произошёл около 04:00 мск в частном жилом доме в селе Вольное Макаровского района Киевской области. По предварительным данным, сработало взрывное устройство.

В результате взрыва погиб на месте мужчина 26-ти лет. Ещё трое пострадавших были доставлены в Макаровскую и Фастовскую центральные районные больницы. Состояние пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

Пресс-служба полиции Макаровского района сообщила также, что, по поступившей информации, четверо молодых людей, собираясь на рыбалку, сконструировали взрывное устройство для глушения рыбы из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. Взрыв в доме произошёл по причине неосторожного обращения со взрывчатыми веществами.

Также сообщается, что при осмотре места происшествия полицейскими были обнаружены и изъяты еще 2 тротиловых шашки и 4 запала к гранатам.

В настоящее время расследование причин и обстоятельств произошедшего продолжается.

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