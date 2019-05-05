Магас, 5 мая, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Министр природы Ингушетии Магомед Бабхоев решил бороться новыми методами с теми, кто не бережет природу и мусорит. Он решил припугнуть нарушителей весьма говорящим фото, размещенным на своей странице в соцсети.

Скриншот страницы Магомеда Бабхоева в Instagram

На нем запечатлен висящий на столбе вниз головой человек в пакете для мусора, на груди которого прикреплена табличка: «Он бросал мусор».

«Берегите природу, друзья!!» — подписал фото министр.

https://www.instagram.com/p/Bw2lWCRlpY_/

Заботу чиновника о сохранении природы по достоинству оценили подписчики. Кто-то признался, что понял посыл Бабхоева, кто-то попытался поиронизировать, спросив «имеются ли большие чехлы?, а то есть у меня пара жертв под них». Есть те, кто считает, что «если бы реально, то очень даже справедливо» и что министр — «молодец! По-другому не понимают».

И лишь один человек сказал: «Страшно».