Тампа, США, 5 мая, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Исследование американских психологов показало, что люди с клинической депрессией предпочитают грустную музыку не из-за желания сохранить или усилить чувство грусти. Препринт статьи доступен на сайте Американской психологической ассоциации.

(сс) StockSnap Успокаивающая музыка

Более ранние исследования показали, что люди с клинической депрессией (она же большое депрессивное расстройство) предпочитают слушать грустную музыку. Группа психологов из Университета Южной Флориды постаралась объяснить это явление.

В исследовании приняли участие 76 женщин, у половины из которых была клиническая депрессия. На первом этапе эксперимента психологи попросили участниц выбрать более предпочтительные музыкальные отрывки. Как и в предыдущих исследованиях женщины с депрессией предпочли грустную и спокойную музыку нейтральным и весёлым композициям.

На втором этапе эксперимента учёные попросили участниц объяснить свой выбор. Результаты обработки ответов женщин с депрессией показали, что они выбирают грустную музыку не из желания усилить или сохранить грустные чувства, а из-за того, что такая музыка оказывает успокаивающее воздействие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле нейробиологи из США представили результаты экспериментов с мышами, которые позволили объяснить механизм действия кетамина в качестве антидепрессанта.