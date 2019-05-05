Пекин, 5 мая, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Представитель аналитической компании IDC признал, что эксперты ошиблись в оценке поставок смартфонов китайской компании Xiaomi. Об этом сообщает GizmoChina.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

В начале мая IDC опубликовала отчёт о глобальных поставках смартфонов в первом квартале 2019 года. В отчёте было указано, что за этот период китайская компания Xiaomi отгрузила 25 млн смартфонов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

После публикации отчёта IDC в Xiaomi выпустили заявление для прессы, в котором указали на ошибку аналитиков. Согласно внутренней статистике Xiaomi, в первом квартале компания поставила не 25 млн, а 27,5 млн смартфонов.

Представитель IDC признал ошибку в расчетах и заверил, что на следующей неделе компания опубликует отчет с обновленными данными.

Издание отмечает, что подобные отчёты являются очень важными для поставщиков смартфонов, так как могут повлиять на доверие инвесторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Xiaomi отметили 9-летие со дня основания компании. Вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джайн рассказал, что за этот период компании удалось выйти на четвёртое место в мире по производству смартфонов.