Нью-Йорк, США, 5 мая, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя вместе с солистами арт-группы «Сопрано» спел песню «На побывку едет молодой моряк» в штаб-квартире Всемирной организации. Песня была исполнена в рамках представления фильма о проекте «Песни Победы».

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

В стенах штаб-квартиры ООН сегодня прошёл показ фильма «Песни Победы». После показа фильма о мировых гастролях хора Турецкого, исполнявшего военные композиции, артисты организовали импровизированное представление и даже пригласили постпреда Небензю присоединиться к ним. Российский дипломат не только спел песню, но и станцевал.

После выступления Небензя сказал, что такой проект, как «Песни Победы», является «культурной дипломатией без границ».