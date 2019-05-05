Оренбург, 5 мая, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Скандал с застрявшими в Дубае туристами из Оренбуржья получил продолжение. Как оказалось, 4 мая домой вернулась лишь часть людей. Официальный представитель авиакомпании Azur Air отметила, что 104 оренбуржца из-за недоверия к технике отказались вылетать на родину предложенным рейсом. Авиакомпания направила за ними резервный борт, сообщают СМИ.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

Между тем резервным бортом, судя по видеоролику, появившемуся в интернете, стал самолет, который должен был забрать туристов из Анталии. Только в салоне воздушного судна люди узнали, что им придётся следовать в Оренбург не напрямую, а через Дубай, что вместо 4−5 часов ожидается 9−10 часов полета. Туристы начали возмущаться и требовать прямой перелёт в Оренбург.

«Люди вышли на контакт с командиром корабля и весь самолёт в едином порыве поддержал идею, не соглашаться с таким скотским и бесцеремонным поведением авиакомпании AZUR air. Никто не хотел лететь в Дубай», — цитирует слова пассажира телеграм-канал «Типичный Оренбург».

По словам одного из пассажиров, представитель авиакомпании предложил тем, кто отказывается лететь через Дубай, покинуть самолёт и лететь домой за свой счёт. Пассажиры запросили представителя посольства, попросили предоставить связь, но им отказали. В результате представитель авиакомпании сменил тактику, сказав, что желающие могут выйти из самолёта и им предоставят отель, питание, связь и отправят в Оренбург ближайшим рейсом, сообщает tvzvezda.ru.

По данным телеграм-канала «Типичный Оренбург», в итоге 190 человек остались на борту, 30 сошли с трапа, в том числе семь детей, а остальные полетели в Дубай. Самолет вылетел из Анталии с задержкой. Тем, кто отказался лететь в Оренбург через Дубай, чтобы забирать соотечественников, представители компании заявили, что все ближайшие самолеты переполнены и улететь прямым рейсом домой возможно только к 13 мая.

По данным RIA56, задержка авиарейса в Дубае стала причиной коллапса и в оренбургском аэропорту. Из-за отсутствия транспорта жители области не смогли вовремя отправиться на отдых и потеряли больше суток оплаченного отпуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оренбургские туристы, отдыхавшие в ОАЭ, 3 мая испытали проблемы с возвращением на родину. По словам пассажиров, самолёт оказался неисправен, и туристам пришлось покинуть самолет. Лишние сутки они провели в Дубае, а когда самолёт все же подали, то не все согласились лететь на нем домой. Туристы испугались следовать в Оренбург на отремонтированном, а не резервном воздушном судне.