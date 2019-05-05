Донецк, 5 мая, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Четыре раза за прошедшие сутки был нарушен режим перемирия украинскими боевиками. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Украинские войска при обстрелах территории ДНР применяли гранатомёты, миномёты калибром 82 мм и 120 мм, стрелковое оружие.

Под обстрел со стороны военнослужащих Украины попали три населённых пункта: Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Васильевка, Минеральное.

В ходе обстрелов украинские боевики выпустили по территории ДНР 46 единиц боеприпасов. Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет, повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры зарегистрировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи случаях нарушения режима прекращения огня украинскими войсками. Общее количество боеприпасов, применённых киевскими боевиками при обстрелах составило 139 единиц.