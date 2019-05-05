Сан-Хосе, США, 5 мая, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл хоккеистов «Колорадо Эвеланш» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

(сс) Elliot Джо Торнтон в составе хоккейного клуба «Сан-Хосе Шаркс»

Игра прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыли гости точным броском форварда Тайсона Джоста на 38-й минуте. Однако ещё до второго перерыва (40-я) чешский нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл счет сравнял, а в третьем периоде (47-я) оформил в матче дубль и этим вывел свой клуб вперед, принеся ему в итоге победу.

Российский защитник команды «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 18 минут 25 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи «Сан-Хосе» повел в серии со счетом 3−2. Следующая игра состоится в Денвере 7 мая.