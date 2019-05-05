Сакраменто, США, 5 мая, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Российский боксер Артур Бетербиев победил американца Радивойе Калайджиче, отстояв свой титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. Бой проходил в рамах вечера бокса в Стоктоне (США, штат Калифорния).

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Поединок, который должен был продолжиться в течение двенадцати раундов, завершился досрочно в пятом, когда рефери засчитал американскому спортсмену технический нокаут.

Эта победа стала второй удачной защитой Бетербиевым его титула чемпиона IBF, который о завоевал в ноябре 2017 года, победив нокаутом немецкого боксера Энрико Кёллинга. До этого российский боксер защитил свой титул в октябре 2018 года, нокаутировав британского спортсмена Каллума Джонсона.

Теперь на счету Бетербиева 14 побед (все нокаутом) и ни единого поражения. На счету Калайджиче 24 победы (17 нокаутом) и 2 поражения и это его первая попытка завоевать пояс чемпиона мира.