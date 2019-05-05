Нязепетровск, Челябинская область, 5 мая, 2019, 08:22 — ИА Регнум. В Челябинской области предполагаемый убийца пятерых человек был задержан по горячим следам. Задержание произвели сотрудники полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Victor Задержание

Известно, что подозреваемый родился в 1986 году. Сотрудники полиции передали его органам СКР. Сейчас ему избирают меру пресечения и скоро предъявят обвинение.

По данным местных СМИ, гражданин частично признал свою вину. Якобы он защищался от одного из находившихся в доме людей, отобрал у него нож и нанёс удары пятерых людям, в том числе и ребёнку.

По данным изданий, изначально в преступлении подозревался другой человек. Но в ходе проверки была установлена его непричастность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела погибших были найдены 4 мая в частном доме в Нязепетровске. Убитыми оказались двое мужчин. две женщины и ребёнок четырёх лет.

Кроме того, в коляске был обнаружен живой младенец.