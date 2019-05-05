Симферополь, 5 мая, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Представитель американской делегации общественников, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер заявил, что жители Крыма сами определили свое будущее исходя из своих интересов, и на сегодняшний день полуостров полностью интегрирован как один из регионов России. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает РИА Новости.

Максим Додонов ИА Красная Весна Билброд в Крыму

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация общественников из США прибыла в Крым с пятидневным визитом. В состав данной делегации входят около 20 человек, среди которых не только граждане США, но и представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Сегодня делегация должна покинуть полуостров.

По словам Макинтаера, за эти пять дней члены делегации воочию убедились, что Крым полностью интегрировался в состав России. Кроме того, он отметил, что если бы сам жил в Крыму, то тоже голосовал бы за воссоединение с Россией.

«Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — сказал американский общественник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после воссоединения Крыма с Россией западные страны ввели против полуострова санкции. Однако множество иностранных делегаций за годы после воссоединения побывали на полуострове и свидетельствовали, что жизнь в Крыму изменяется к лучшему, а ни о каких нарушениях прав человека речь вообще не идет.