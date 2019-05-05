Курган, 5 мая, 2019, 08:10 — ИА Регнум. В Зауралье смогли отстоять от огня посёлок Смолино, в 302 домах которого проживают 800 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора.

45.mchs.gov.ru Пожарные

Вблизи от посёлка 4 мая загорелась сухая трава. Защита Смолино от огня шла по повышенному рангу «Вызов № 3». Борьбу с пожаром вели вели 109 спасателей, также привлекли 29 единиц техники. Также была запрошена помощь авиации МЧС, На защиту посёлка вышли и его жители.

Пожар охватил два гектара сухой травы. Сгорело пять жилых домов и 500 кв. метров надворных построек. К 19:13 по местному времени пожар удалось ликвидировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области отмечается сухая погода и сильный ветер. Всё это способствует возникновению и распространению огня.

4 мая в пяти муниципалитетах, в том числе на территории Кургана, был введён режим ЧС. Также власти временно запретили посещать леса.