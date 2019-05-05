Иркутск, 5 мая, 2019, 07:49 — ИА Регнум. На реке Ангаре водолазы продолжают поисковые работы в районе Иркутской ГЭС, где опрокинулась лодка с шестью людьми на борту. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.

Mchs.gov.ru Водолазы МЧС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе нижнего бьефа Иркутской ГЭС на реке Ангаре 4 мая опрокинулась металлическая моторная лодка, на борту которой находились шесть человек. Пятерых пострадавших удалось вытащить из воды. Поиски ещё одного человека спасатели вели 4 мая и продолжили утром 5 мая.

Водолазы областной пожарно-спасательной службы продолжают обследовать акваторию реки. В 150 метрах от берега на глубине трех метров они нашли затонувшую лодку. Поиски пропавшего человека продолжаются.

Все спасенные были госпитализированы. Уточняется, что пострадавшие находились в лодке без спасательных жилетов и были в состоянии алкогольного опьянения.