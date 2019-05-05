Москва, 5 мая, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Правила, обязывающие администраторов мессенджеров идентифицировать пользователей по номерам сотового телефона, вступили в силу 5 мая.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Мессенджеры и социальные сети

Постановление об утверждении соответствующих правил было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым 6 ноября 2018 года.

Согласно новым правилам, при подключении к сервису мгновенного обмена сообщениями, администрация мессенджера должна направить оператору сотовой связи запрос о наличии в базе данных сведений о номере сотового телефона пользователя. Для подтверждения абонентского номера администрация мессенджеров может попросить пользователей совершить какие-либо действия с использованием этого номера.

Если номер не будет подтвержден или его не окажется в базе данных операторов сотовой связи, то администрация мессендежра обязана заблокировать возможность передачи сообщений через свой сервис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жароврассказал, что введение новых правил идентификации является необходимым для создания безопасной коммуникационной среды.