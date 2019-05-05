Мадрид, 5 мая, 2019, 05:40 — ИА Регнум. Города Якутск и Верхоянск, а также якутское село Оймякон возглавили список самых экстремальных населенных пунктов в мире, составленный испанской газетой El Pais. Города в этом перечне отличаются крайне жаркой или холодной погодой и иными специфическими условиями жизни.

Цитата из к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Лютые холода

Якутск возглавил список из-за перепада температур: от — 40 °C зимой до +29 °C летом. На второе место авторы поставили село Оймякон, где была зафиксирована самая низкая в заселенной части Земли температура — 71,2 градуса Цельсия ниже нуля.

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Третью строчку занял якутский Верхоянск, где был зафиксирован перепад температур в 106,8 градуса: от мороза — 69,8 °C до жары +37 °C.

Наиболее жарким городом назван мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо, где воздух разогревался до +59,5 °C. Шахтерский город Ла-Ринконада в Перу отмечен как самый труднодоступный — он расположен на высоте 5,1 тыс. м над уровнем моря, а город-остров Адак в группе Алеутских островов — как наиболее удаленный в мире.

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