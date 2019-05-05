Лондон, 5 мая, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Критика премьер-министра Великобритании Терезы Мэй из-за её здоровья и планы по военному вторжению в ряд стран привели к отставке Гэвина Уильямсона с поста министра обороны страны. Об этом пишет 5 мая The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве и руководстве Консервативной партии.

(сс) U.S. Secretary of Defense Гэвин Уильямсон

Издание утверждает, что до Мэй дошли слова Уильямсона о её неспособности руководить правительством из-за заболевания диабетом. Бывший министр, рассказали источники, в частной беседе высказывал мнение, что Мэй стоит покинуть свой пост.

Кроме того, доверие Мэй к Уильямсону поколебали его стремления отправить британских военных за рубеж для непосредственного участия в боевых действиях. Так, Уильямсон выступал за отправку кораблей в Южно-Китайском море и за интервенцию в Зимбабве, Нигерию, Кению и Египет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила министра обороны Гэвина Уильямсона в отставку из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei. Вместо Уильямсона руководить военным ведомством будет Пенни Мордонт, в ведении которой ранее находились вопросы международного развития Соединенного Королевства.

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