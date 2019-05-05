Южно-Курильск, Сахалинская область, 5 мая, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Тихом океане в ста километрах от Южно-Курильска. Об этом сообщает 5 мая пресс-центр Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева

Подземный толчок был зарегистрирован в 03:40 по местному времени (4 мая в 19:40 мск) в 101 км к юго-востоку от поселка Южно-Курильск на острове Кунашир и в 70 км к юго-западу от села Малокурильское на острове Шикотан. Глубина залегания очага — 50 км.

Землетрясение мощностью до двух баллов ощутили жители Южно-Курильска и Малокурильского. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами отсутствует, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сахалинские ученые разработали программу для минимизации последствий землетрясений, способную указать, где могли произойти наиболее сильные разрушения. Программа объединяет сейсмодатчики, расположенные в Приморье, на Сахалине и Камчатке, а также данные, предоставленные японскими специалистами.

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