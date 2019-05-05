Улан-Батор, 5 мая, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Семнадцать российских граждан не могут покинуть Монголию после введения в стране карантина из-за случаев чумы. Об этом сообщает НТВ.

(сс) Alexandr frolov Дорога в Монголии, аймак Баян-Улгий

Карантин объявлен в провинции Баян-Улгий на западе Монголии с 30 апреля по 6 мая. Российские туристы, коорых не выпускают за пределы страны, обратились в посольство РФ.

Дипломаты сообщили, что самочувствие путешественников в норме, с ними поддерживается связь, они получают нужные консультации. В Баян-Улгий находятся жители Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска, а также туристы из США, Японии, Германии и других стран.

Напомним, о зарегистрированных случаях чумы в Монголии 3 мая предупредил Роспотребнадзор. Два человека скончались после того, как употребили в пищу сырое мясо сурка, сообщала пресс-служба ведомства.

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