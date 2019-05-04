Санкт-Петербург, 4 мая, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил футболистов санкт-петербургской команды с досрочной победой в чемпионате России сезона 2018/2019. Соответствующее видео спортсмен обнародовал на своей странице в соцсети Instagram.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

«Все парни — красавцы, — сказал Дзюба. — Поздравляю «Зенит», весь город, семью, друзей, все, кто был рядом со мной. Всех с чемпионством».

Футболист добавил, что шел к этому успеху всю карьеру и безумно рад, что это произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая санкт-петербургский «Зенит» досрочно обеспечил себе первое место по итогам чемпионата-2018/19, набрав 58 очков в двадцати семи играх российской Премьер-лиги (РПЛ). Московский «Локомотив», находившийся на втором месте в турнирной таблице, проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2 и потерял шансы догнать «Зенит».

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