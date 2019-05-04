Киев, 4 мая, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко хотел бы обсудить «три ключевых вопроса» с избранным президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сам Ляшко сообщил на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Главная тема нашей будущей личной беседы — это не дата инаугурации, а три ключевых вопроса, — написал политик. — 1) Как он (Зеленский) восстановит мир на Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев».

Ляшко добавил, что для страны является второстепенным вопросом дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.

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Как передавало ИА REGNUM, 4 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский у здания Верховной рады в Киеве заявил, что депутатам Верховной рады Украины предложат провести инаугурацию избранного главы государства 19 мая.

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