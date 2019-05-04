Париж, 4 мая, 2019, 22:51 — ИА Регнум. 4 мая во Франции в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие более 18 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал CNews со ссылкой на данные полиции.

GrandCelinien Желтые жилеты

По данным правоохранительных органов, в манифестациях в Париже участвовали примерно 1,4 тыс. человек, а по всей стране — около 18,9 тыс. протестующих.

В минувшую субботу в стране число участников акций протеста составило 23 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года во Франции начались масштабные протестные акции. Каждую неделю манифестанты выходят на улицы, выражая недовольство социально-экономической ситуацией в стране.

Читайте также: Протест «желтых жилетов» поддержали более 23 тыс. жителей Франции