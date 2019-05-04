Курган, 4 мая, 2019, 22:31 — ИА Регнум. В Курганской области на территории пяти муниципалитетов введён режим ЧС. Он действует с 4 мая, соответствующее решение приняла комиссия областного правительства по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщили журналистам в пресс-службе облправительства.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

В зону ЧС попали Курган, а также Белозёрский, Сафакульевский, Кетовский и Щучанский районы. Чтобы предотвратить угрозы населённым пунктам, из Екатеринбурга и Тюмени прибыл вертолёт для тушения огня. Также власти региона надеются на помощь спасателей из Тюмени и Челябинска.

Чиновники призывают население соблюдать правила пожарной безопасности.

Врио главы Курганской области Вадим Шумков выступил с экстренным обращением к жителям региона. По его словам, всего в регионе отмечается более 100 возгораний. Распространению огня способствует сильный ветер.

«На эти дни мы устанавливаем полный запрет на посещение лесов и режим ЧС в четырёх районах и городе Кургане. Просьба нас поддержать», — сказал Шумков.