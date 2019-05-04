Более 15 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Москва, 4 мая, 2019, 22:29 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 15 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 4 мая, сервис «Яндекс.Расписания».
Павел Латышов ИА Красная Весна
Перрон аэропорта Внуково
Так, по состоянию на 22:28 мск в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и один отменен, в Домодедово задержаны два рейса и шесть отменено, а в «Шереметьево» три рейса задержаны.
Причины отмены и задержки авиарейсов в аэропортах Москвы пока неизвестны.