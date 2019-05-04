Москва, 4 мая, 2019, 22:29 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 15 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 4 мая, сервис «Яндекс.Расписания».

Павел Латышов ИА Красная Весна Перрон аэропорта Внуково

Так, по состоянию на 22:28 мск в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и один отменен, в Домодедово задержаны два рейса и шесть отменено, а в «Шереметьево» три рейса задержаны.

Причины отмены и задержки авиарейсов в аэропортах Москвы пока неизвестны.