Киев, 4 мая, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначен Владимир Горковенко. Соответствующий указ подписал президент страны Пётр Порошенко.

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«Назначить Горковенко В.В. членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в документе, обнародованном пресс-службой главы государства.

4 мая глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая действующий глава государства Петр Порошенко подписал указ, согласно которому начальник службы безопасности президента Украины Юрий Федоров покидает свой пост.

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