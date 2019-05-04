Вашингтон, 4 мая, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын не будет нарушать своих обещаний по денуклеаризации Корейского полуострова, поэтому сделка Вашингтона с Пхеньяном состоится. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Я (Трамп) на его (Ким Чен Ын) стороне, и он не желает нарушать своё обещание, — написал глава Белого дома. — Сделка состоится!»

Глава Белого дома США также выразил уверенность в том, что лидер КНДР полностью осознаёт огромный экономический потенциал страны и не станет делать «ничего, чтобы помешать или положить конец этому».

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) южнокорейских вооруженных сил сообщило, что на восточном побережье КНДР состоялись испытательные пуски ракет малой дальности. Запуски проводились в районе порта Вонсан.

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