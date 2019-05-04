Камышлов, Свердловская область, 4 мая, 2019, 21:04 — ИА Регнум. В свердловском городе Камышлове человек, похожий на депутата Государственной думы Дмитрия Ионина («Справедливая Россия»), устроил стрельбу из автомата во дворе жилых домов. Об этом сообщают некоторые местные СМИ.

BenjaminNelan Стрельба

Момент стрельбы попал на видео. Как видно на ролике, опубликованном в интернете, человек взял автомат, и через некоторое время из дула стали видны языки пламени.

Сам Дмитрий Ионин уже прокомментировал эту информацию. На своей странице в соцсети Facebook он подтвердил, что действительно находился в Камышлове и помогает людям решать проблемы, например, с одним из застройщиков. Но автомат был игрушечным, отмечает депутат.

«Что за глупости. Позвонили уже все друзья из журналистов. Правда, при мне пострелял знакомый из игрушечного автомата», — написал Дмитрий Ионин.

По его словам, это «компрометирующее видео» определённые лица пытались обменять на некие условия. Позднее депутат добавил, что его машина была заблокирована и из Камышлова уехать ему не давали, заявляя: «Вы же все понимаете».

«После этого началась волна по СМИ. Друзья-журналисты — не виноват. Плохого ничего не делал», — отметил депутат.

Как пишет портал Е1.ru, полиция ведёт проверку по факту инцидента. Пока стражи порядка не дают официальных комментариев.