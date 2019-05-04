Москва, 4 мая, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Народный артист России Леонид Хейфец отмечает свое 85-летие, сообщает 4 мая корреспондент ИА REGNUM.

Mayakovsky.ru Леонид Хейфец

В честь юбилейной даты Московский академический театр имени Владимира Маяковского, где именитый артист отслужил свыше 20 лет, покажет спектакль «Пигмалион».

Напомним, Леонид Хейфец в 2019 году удостоился национальной театральной премии «Золотая маска», помимо этого артист обладает огромным количеством других наград, в их числе орден Почета, Международная премия имени Константина Станиславского и многие другие.

В честь дня рождения Хейфеца в фойе театра имени Маяковского пройдет выставка с кадрами из спектаклей, над которыми работал прославленный режиссер.