Курган, 4 мая, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Руководство Курганской области поручило мэрии Кургана проконтролировать оказание помощи мужчине и женщине, которые пострадали при пожаре в посёлке Смолино. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облправительства.

Mchs.gov.ru Пожар в Смолино

Напомним, ЧП случилось вечером 3 мая. В посёлке сгорело три дома. Пострадали мужчина и женщина. Они находятся в областной клинической больнице.

На место выезжал в том числе и вице-губернатор Зауралья Владислав Кузнецов. Борьба с огнём заняла около двух часов. В районе 19:00 по местному времени пожар был ликвидирован.