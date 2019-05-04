Санкт-Петербург, 4 мая, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Петербургское издательство Symposium подготовило к изданию наиболее полное собрание стихотворений драматурга Александра Володина, сообщает 4 мая издание «Фонтанка.ru».

В. Лифшиц Александр Володин. 1989

"Среди наследия Володина — не только пьесы и сценарии. Но масштабная публикация его стихов в таком объеме и за столько лет происходит впервые. Эта книга полезна и историку театра, и исследователю», — подчеркивают в издательстве.

Напомним, известный писатель и драматург Александр Володин известен широкой публике благодаря пьесе «Пять вечеров», а также сценариям к ряду фильмов, в частности «Осенний марафон», «Звонят, откройте дверь», «С любимыми не расставайтесь».

Издание стихотворений талантливого поэта, писателя и драматурга приурочено к столетнему его юбилею, который будет отмечаться в 2019 году.