Лос-Анджелес, США, 4 мая, 2019, 19:28 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах выставят на аукцион оригинальный костюм героя «Звездных войн» Дарта Вейдера, сообщает 4 мая «Говорит Москва».

Sam Howzit Дарт Вейдер

Аукцион состоится 14 мая в американском городе Лос-Анджелес, эксперты оценивают полную стоимость костюма от $1 до $2 млн. Комплект состоит из 17 частей.

«Дарт Вейдер — один из наиболее узнаваемых и бесславных персонажей в истории кино. Мы рады предложить этот редкий костюм на продажу», — отмечают организаторы аукциона.

Костюм Дарта Вейдера создавался для пятого эпизода фильма «Империя наносит ответный удар». Примечательно, что доподлинно не известно, появлялся ли костюм в фильме, так как для картины было создано несколько комплектов.