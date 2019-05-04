Белград, 4 мая, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич в ходе инспекции скоростного шоссе, возводимого в его стране китайской компанией China Communications Construction, высоко оценил качество работ и высказался в пользу дальнейшего развития дружбы и сотрудничества с Китаем, сообщает 4 мая Синьхуа.

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На пресс-конференции, состоявшейся на следующий день, Вучич отметил важность этой магистрали, которая свяжет Белград с юго-западом страны. Кроме того, глава сербского государства поддержал борьбу с протекционизмом, которую ведет Пекин, и приветствовал расширение в Сербии китайских инвестиций.

Посол КНР в Белграде Чэнь Бо, в свою очередь, в ходе совместного выступления отметила большое влияние Сербии в регионе, симпатии Китая к сербскому народу, а также постоянное улучшение в стране инвестиционного климата.