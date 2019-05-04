Курган, 4 мая, 2019, 19:12 — ИА Регнум. В Кургане крупный пожар уничтожил три дома. ЧП случилось на территории посёлка Смолино, сообщили журналистам в областном управлении МЧС.

Mchs.gov.ru Пожар в Смолино

В одном из домов, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Сильный ветер способствовал распространению огня на два соседних дома.

Сообщение о ЧП поступило пожарным 3 мая в 17:30 по местному времени. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Помощь в тушении огня оказал вертолёт Ми-8, прибывший из Екатеринбурга.

По данным МЧС, пострадали мужчина и женщина, оба 1961 года рождения. С ожогами их госпитализировали в областную клиническую больницу.