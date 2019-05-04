Си Цзиньпин поздравил нового монарха Таиланда с коронацией
Бангкок, 4 мая, 2019, 19:00 — ИА Регнум. В Большом королевском дворце тайской столицы Бангкока проходит церемония коронации нового короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна, сообщает 4 мая Синьхуа.
Esteban Chiner
Большой королевский дворец. Бангкок
Приветственную телеграмму королю направил председатель КНР Си Цзиньпин.
Новый монарх получил благословение религиозных деятелей и политиков, получил королевские регалии и надел корону. Затем, во второй половине дня, король получил поздравления с коронацией от королевской семьи, Национальной законодательной ассамблеи (парламента) и Верховного суда.
Церемония коронации продолжится на следующий день и по традиции рассчитана на три дня.