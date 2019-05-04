Калуга, 4 мая, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Десятый, юбилейный Пасхальный фестиваль колокольного звона «Медный ветер», открылся 4 мая в Оптиной пустыне, что под Козельском Калужской области. Здесь колокольный звон сопровождал крестный ход вокруг Введенского собора.

Smilekaluga.ru На колокольне

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, фестиваль «Медный звон» проводится по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента.

Традиционное открытие фестиваля «Медный ветра» пройдет в калужском храме Иоанна Предтечи, который был возрождён в 90-е годы прошлого века и с тех пор, колокольным звоном в Пасхальную неделю возвещает о Возрождении Христа.

За десятилетие фестиваль колокольного звона «Медный ветер» набирал всё большую популярность. В юбилейном году, к 14 калужским храмам присоединились храмы Козельска, Клыково, Обнинска, Малоярославца, Белоусово и Спас-Загорья.

Ежегодно в фестивале «Медный ветер» участвуют десятки звонарей из российских регионов, которые не только демонстрируют своё уникальное мастерство, но и делятся «звонарским» опытом.

Завершится нынешний фестиваль «Медный ветер» 12 мая 2019 года традиционным «красным звоном» в Троицком кафедральном соборе Калуги.

Напомним, в 2018 году свои умения на звонницах калужских храмов показали порядка лучших 40 звонарей России.