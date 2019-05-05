Севастополь, 5 мая, 2019, 10:01 — ИА Регнум. В 2018 году Валерий стал участником смены молодых деятелей литературы и театрального искусства «Экспериментальная сцена» форума «Таврида», где выиграл грант в конкурсе проектов на строительство креативного пространства «Театральная улица». Корреспондент ИА REGNUM пообщался с Валерием и узнал подробности реализации проекта.

Личное фото Валерия Актёр и режиссёр Валерий Александрин

Я встал на этот путь ещё в юности, перепробовав при этом четыре различных направления. Но остановился в итоге на факультете режиссуры в Крымском университете культуры, искусств и туризма. Именно там я полюбил театр и считаю, что это самая ценная часть меня. Дальше уже была практика — я десятый год работаю в профессиональном театре артистом и иногда режиссёром. Помимо этого, веду свои собственные театральные проекты.

Сегодня я служу в Театре черноморского флота РФ в городе Севастополе. Ещё руковожу центром формирования гражданской культуры. Это некоммерческая организация, на базе которой мы создаём различные социокультурные (в большинстве случаев театральные) проекты. Иногда мы вместе с супругой (она тоже актриса) снимаемся в кино, это наше хобби-подработка. Ну, а наибольшую часть моего времени занимает проект «Театральная улица», ради него я отказался от многих других направлений деятельности.

«Театральная улице» — это проект по созданию креативного пространства, оборудованного для отдыха и проведения мероприятий. В плане отдыха оно будет работать как парковая зона, арт-кафе или место, где можно потусить с друзьями. А для творческих людей это база для создания и реализации их замыслов. «Театральная улица» будет оборудована сценой, зрительным залом на 200 мест, гримёрками для артистов и специальным оборудованием.

«Театральная улица» станет домом для множества творческих коллективов из различных городов. Особенно мы приветствуем коллаборации и синтезы различных направлений. Например, планируем провести арт-аукцион. Там под хорошую музыку художники будут изображать то, что они чувствуют в данный момент, а полученные картины будут выставляться на специальный аукцион. Также наш проект примет у себя ряд городских мероприятий Севастополя и благотворительных спектаклей.

Marizavarzina Мельпомена

Да, мы планировали открыть её 25 мая, но дата смещается: на 24 или 27 число. Открытие пройдёт в формате творческой тусовки, на которой будут представители различных направлений. Все они будут творить, общаться, коллаборировать и баттлиться.

Основная проблема открытия заключается в том, что проект всё ещё находится на стадии согласования документов. Мы не можем начинать строительство, пока все бумаги не будут утверждены. Но мы должны всё успеть — наши конструкции можно очень быстро возвести. Разрешение должной прийти после майских праздников.

Нам не хватает людей, поэтому мы приглашаем волонтёров, которые помогут реализовать всё в срок. Также нам остро не хватает средств и спонсорской поддержки. Дело в том, что за прошедший год мы четыре раза перестраивали проект в силу самых разных обстоятельств. Конечно, за такой короткий срок тяжело найти финансовую поддержку, но думаю, что у нас всё получится.

На мой взгляд, Россия — это лучшее место для театрального творчества. Здесь есть все условия, в то время как в других странах нет такой поддержки театра. А в Севастополе я остаюсь, потому что это лучший город на земле. Мне хочется развивать его и делать ещё лучше. Плюс, благодаря театру, у меня появилась возможность доносить важные морально-нравственные устои до общества.

В ближайшие годы я вижу себя руководителем большого слаженного коллектива, который будет способен реализовывать проекты любой сложности. Хочется, чтобы «Театральная улица» развилась и стала катализатором возникновения сети арт-кластеров в Севастополе. На этом проекте мы отработаем различные сценарии работы и подготовим мощную команду.

Конечно, хочется уделить время и другим проектам, а также продолжать развиваться в «стационарном» театре. Но сейчас на это совершенно не хватает времени.

В 2019 году Форум для молодых деятелей искусства «Таврида» пройдёт в пятый раз. Творческая молодёжь со всей страны объединится недалеко от города Судак (Республика Крым). Форум начнётся 5 мая и завершится 11 октября, в это время будут проходить различные творческие смены, лекции, семинары и мастер-классы с экспертами в своих областях.