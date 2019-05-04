Кемерово, 4 мая, 2019, 15:23 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 4 мая, на площадке у Драмтеатра развернулась необычная ярмарка — «Дармарка». Здесь же прошёл экологический праздник «ЭкоДвор», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Терлецкая Ольга Мурзина и Ольга Терлецкая

Ольга Терлецкая На «Дармарку» можно было принести ненужную вещь, а взамен взять понравившуюся, которую принёс другой человек

Это уже двенадцатая по счёту экологическая акция, когда кемеровчане могли принести ненужные вещи на утилизацию или на благотворительность, или среди чужих ненужных найти что-то нужное для себя.

Как рассказала координатор региональной акции всероссийского проекта «ЭкоДвор» в Кемерове Ольга Терлецкая, около 60−70 человек приняли участие в качестве тех, кто что-то приносил на «Дармарку» или на утилизацию. А тех, кто заинтересовался акцией, было около 200 человек.

«Радует, что мы начали летний сезон. До этого мы проводили свои акции в помещениях. Это не всегда удобно. А здесь открытый воздух, солнце, люди гуляют и могут нас увидеть и прийти. За счёт этого охват больше, больше о нас узнают и больше присоединяются. Жители Кемерова настроены позитивно, они с радостью идут домой, если ранее не знали об акции, берут батарейки, бутылки и приносят тут же к нам. Ярмарка тоже сегодня была полная. Люди приносили много хороших вещей, которые тут же находили своих новых хозяев, а оставшиеся вещи мы отдали на благотворительность. Совсем плохие — отправим на утилизацию», — уточнила Терлецкая.

Ольга Терлецкая Участники акции в Кемерове

Она отметила, что с каждой новой акцией растёт количество участников, количество людей, которые хотят уже не просто принести вещи, но и помочь, становятся волонтёрами акции.

«Это объединяет людей и настраивает их на общий лад сохранения природы, окружающей среды и в целом жизни. Это нужно и с этой стороны, и со стороны информирования — мы рассказываем, почему важно делать раздельный сбор мусора. Потому что если людям не рассказывать сейчас, то когда поставят контейнеры, не все поймут и перейдут. А так люди уже будут подготовлены и будут понимать, что это действительно нужно, важно и будут присоединяться охотнее. И, возможно, с помощью инициативных людей удастся добиться более быстрого перехода на раздельный сбор мусора на государственном уровне. Чем нас будет больше, тем мы быстрее сможем продвигать инициативу из народа выше», — считает Ольга Терлецкая.

Всероссийский проект «ЭкоДвор» направлен на популяризацию раздельного сбора вторсырья — люди могу принести и сдать изделия из пластика, макулатуру, пластиковые крышки, отработанные элементы питания, металл, стекло. Организовать переработку собранного вторсырья помогает компания «Кузбасский скарабей», которая специализируется на производстве бумаги для гофрирования и картона для плоских слоёв гофрокартона из макулатурного сырья.

Кроме вторичного сырья, на «Дармарку» можно принести ставшие ненужными одежду, детские игрушки, книги или технику, а взамен взять понравившуюся вещь, которую принёс другой человек. В Кемерове акция проводится ежемесячно начиная с 30 июня 2018 года.

Всероссийский проект «ЭкоДвор» актуален в соответствии со статьей ФЗ «Об отходах производства и потребления» — с 2019 года в силу вступило распоряжение правительства страны «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».