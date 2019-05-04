Махачкала, 4 мая, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Мужчина пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Происшествие случилось в Кировском районе Махачкалы в посёлке Кривая балка. Сообщение о хлопке газа поступило в МЧС в 11:07 мск.

Предварительно установлено, что хлопок газа произошёл на территории частного жилого дома. Вслед за хлопком возник пожар, охвативший весь дом.

Площадь пожара составила 30 кв. метров. В результате хлопка газа и последовавшего за ним пожара пострадал хозяин дома. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии с сильными ожогами.

Пожар в доме был ликвидирован в 11:57 мск. К тушению пожара привлекались восемь человек и две единицы техники. В настоящее время идёт выяснение причин и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о состоянии пяти пострадавших при взрыве газа в дагестанском городе Хасавюрте. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении в ожоговом центр Республиканской клинической больницы, состояние троих пострадавших оценивается как средней тяжести.