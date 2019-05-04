Оренбург, 4 мая, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области из-за крупного пожара полностью уничтожено восемь жилых домов, частично — четыре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, погорельцами стали 11 семей — 25 человек, среди которых шестеро детей.

56.mchs.gov.ru Пожарная машина

Напомним, вечером 3 мая на окраине Орска из-за неосторожного обращения с огнём при проведении сварочных работ возник крупный пожар. Ликвидирован пожар в ночь на 4 мая. Огонь бушевал на площади 12 800 квадратных метров.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в день ЧП в Орск выехали специалисты социальных служб во главе с и. о. министра социального развития региона Розой Палатовой. Производится оценка ущерба. Погорельцам уже выдали деньги на первоочередные нужды. С каждой семьёй работают в индивидуальном порядке.

Добавим, погорельцы отказались от пункта временного размещения и находятся у родственников.

Стоит отметить, на территории Оренбуржья с 30 апреля объявлен особый противопожарный режим. На время его действия запрещается разводить костры, жечь траву и производить другие работы, которые могут привести к пожару.