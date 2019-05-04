Хельсинки, 4 мая, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Хоккейный финский клуб «Йокерит» заключил соглашение с бывшим форвардом ярославской команды «Локомотив» финном Петри Контиолой, сообщает 4 мая официальный сайт клуба.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Петри Контиола

Также известно, что соглашение между 34-летним нападающим и финской командой рассчитано сроком на один сезон.

Отметим, последние пять сезонов Петри Контиола выступал за ярославский «Локомотив», а до это играл за клубы магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». В нынешнем сезоне игрок сыграл за ярославский клуб в 41 матче в КХЛ и смог набрать в них 21 (9 шайб + 12 голевых передач) очко.

Напомним, финский клуб «Йокерит» завершил нынешний чемпионат КХЛ на четвертом месте западной конференции и в первом раунде плей-офф уступил московской команде «Динамо» со счетом в серии 2−4.