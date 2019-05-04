Оренбург, 4 мая, 2019, 14:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области названа причина крупного пожара в Орске, где огонь уничтожил восемь жилых домов и три автомобиля. Кроме того, от крупного пожара частично пострадало четыре жилых дома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, причиной данного пожара явилось неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ одним из жильцов данного района. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

56.mchs.gov.ru После пожара

Напомним, вечером 3 мая на окраине Орска произошёл крупный пожар. Его общая площадь составила около 13 тысяч квадратных метров. Из-за ЧП помощь медиков потребовалась двум мужчинам. Один из них получил сильные ожоги, второй отравился продуктами горения.

По данным ГУ МЧС по Оренбуржью, на территории региона в связи с неблагоприятными погодными условиями, обусловленными порывами ветра до 21 метра в секунду, засушливой и ветреной погодой, сложилась крайне негативная обстановка с пожарами. Первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова в Орске через девять минут с момента получения информации о ЧП (16:46 местного времени, или 14:46 мск). К этому моменту уже происходило горение открытым пламенем жилых домов и надворных построек. В 18:16 пожар был локализован, а 02:07 4 мая ликвидирован. К ликвидации последствий пожара привлекались 63 человека, 22 единицы техники.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, на место пожара выезжал и.о. главы Орска Василий Козупица, и. о. министра социального развития региона Роза Палатова. Работают социальные службы. Ситуацию держит на контроле врио губернатора Денис Паслер. И.о. первого вице-губернатора Сергей Балыкин возглавляет региональный штаб по ликвидации ЧС.

Добавим, погорельцы отказались от временного пункта размещения на базе местной школы, выбрав приют у родственников.