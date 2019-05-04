Соль-Илецк, Оренбургская область, 4 мая, 2019, 13:43 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области пожарным удалось только на второй день потушить крупный пожар на территории садовых товариществ. Горели трава и лес на общей площади 103 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

74.mchs.gov.ru Пожарный

Напомним, информация о возгорании поступила в дежурную часть 3 мая в 19:58 местного времени (17:58 мск). Пожар был локализован 4 мая в 00:10, а в 14:30 ликвидирован. В Соль-Илецке вводился режим ЧС.

Сухая трава горела в СНТ «Дружба», СНТ «Заря», где находится 181 дачный участок. Ранее, опираясь на оперативную информацию, в ГУ МЧС говорили о том, что от огня пострадали дачные дома. В настоящее время эти сведения уточняются. Пока пожарные о сгоревших объектах не информируют.

В тушении пожара задействовали 62 человека, 21 единицу техники.

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