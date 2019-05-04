Москва, 4 мая, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В небе над Москвой прошла репетиция воздушной части парада Победы. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российская авиация

Пилотажные группы пролетели над столицей в той же последовательности, в который они полетят 9 мая во время парада Победы.

Сперва летели вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35. Затем летели самолеты радиолокационной разведки и военно-транспортные самолеты. Далее следовали стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3. За ними пролетел тяжелый ракетоносецТу-95МСМ в паре с заправщиком Ил-78.

Также в небе над столицей пролетели истребители Су-24, Миг-29 и Миг-31. Искусство высшего пилотажа продемонстрировали группы «Русские витязи» и «Стрижи».

В завершение репетиции группа штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского флага.