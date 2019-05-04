Хабаровск, 4 мая, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Гаражи и хозяйственные постройки загорелись в результате пала травы в Хабаровском крае. Площадь пожара достигла 1000 кв. метров. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

56.mchs.gov.ru Пожарные

Информация о возникновении пала сухой травы в селе Ракитное Хабаровского края поступила пожарным в 18:00 по местному времени. Огонь перекинулся на шесть частных гаражей и хозяйственные постройки на пяти огородах.

Борьбу с пожаром ведут 46 человек личного состава и 13 единиц техники. В готовности к вылету на тушение огня находится вертолёт Ми-8. Информации о пострадавших не поступало.

Локализация пожара произошла в 18:25 по местному времени, а в 18:44 было ликвидировано открытое горение. В настоящее время проводится проливка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС в Оренбургской области из-за пожара на территории садового товарищества. Локализовать пожар удалось только через 15 часов. В результате пожара пострадали частные дачные дома.