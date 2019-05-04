Шри-Джаяварденепура-Котте, 4 мая, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Охрана мостов в округе Коломбо на Шри-Ланке усилена в связи с информацией о возможных новых терактах, полученной полицией. Об этом 4 мая сообщила местная газета Daily Mirror.

(сс) BriYYZ Коломбо. Шри-Ланка

Утверждается, что власти Шри-Ланки располагают информацией о группе экстремистов, которые могут попытаться предпринять новые террористические атаки.

Полиция усилила охрану мостов на суше и на воде в связи с получением информации о том, что именно мосты могут стать следующей целью для атак террористов.

Кроме того, в связи с возможными атаками террористов отменила возобновление воскресных служб католическая церковь. Также останутся закрытыми на неопределённый срок католические школы.

При этом отмечается, что часть злоумышленников, причастных к взрывам на Шри-Ланке 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, остаётся на свободе.

Напомним, что в результате серии взрывов в церквях и отелях 21 апреля на Шри-Ланке погибли около 250 человек. Власти страны предприняли ряд шагов для обеспечения безопасности. На Шри-Ланке проводятся спецоперации по выявлению террористов и их пособников, проводятся обыски с целью обнаружения и изъятия взрывчатых веществ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в качестве меры безопасности и для упрощения работы правоохранительных органов на Шри-Ланке был введён запрет на ношение предметов одежды, скрывающих лицо.