Вашингтон, 4 мая, 2019, 13:02 — ИА Регнум. В министерстве обороны США заявили, что правительство Китая использует промышленный и кибершпионаж для приобретения технологий двойного назначения. Выдержки из отчёта Пентагона для Конгресса США приводит CNN.

(сс) James N. Mattis Кибершпионаж

В отчёте Пентагона о вооружённых силах Китая говорится, что правительство КНР использует множество разных методов для получения доступа к технологиям других государств.

«Китай получает иностранные технологии за счёт импорта, прямых иностранных инвестиций, создания зарубежных центров исследований и разработок, совместных предприятий, научно-исследовательских и академических партнёрств, найма иностранных экспертов, а также промышленного и кибершпионажа», — говорится в отчёте Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Массачусетский технологический институт изменил политику сотрудничества с иностранными организациями. В частности, из-за ужесточения требований к международным проектам институт отказался от дальнейшего сотрудничества с китайскими компаниями Huawei и ZTE.