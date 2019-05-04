Токио, 4 мая, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Продажа билетов на Олимпийские игры 2020 в Токио для жителей Японии будет открыта 9 мая этого года. Желающие приобрести билеты могли зарегистрироваться с середины апреля на официальном сайте продаж билетов на Игры-2020. Период регистрации продлится до 28 мая.

(сс) Kanesue Атрибутика с логотипом летних Олимпийских игр 2020

Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что цены на билеты будут соответствовать широкому бюджетному диапазону. Самые дешевые билеты будут стоить от 2500 японских иен (22 доллара США). Средняя цена билета составит 8000 иен ($72), сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Сложнее всего будет приобрести билеты на церемонии открытия и закрытия Олимпиады из-за высокого спроса именно на билеты на эту часть мероприятия. Также придется побороться за билеты на соревнования с участием известных иностранных спортсменов и наиболее перспективных японских спортсменов, у которых есть все шансы завоевать медаль.