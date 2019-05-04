Махачкала, 4 мая, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В возрасте 69 лет скончался заслуженный артист России Саид Алибеков, об этом 3 мая сообщает издание «Замана».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Поминальная свеча

Артист на протяжении более 40 лет служил в Даргинском государственном музыкально-драматическом театре имени Омарла Батырая. Причина его скоропостижной кончины пока неизвестна.

«Саид Абдусаламович более 40 лет жизни посвятил родному театру, сыграв на его сцене около 60 различных образов, ставших творческой историей национального театра республики», — отмечают в театре.

Последнюю роль на сцене родного театра Саид Алибеков исполнил в 2018 году, сыграв в спектакле «В ту ночь, готовясь умирать…».